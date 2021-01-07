أعلنت الجزائرية للطرق السيارة اليوم الخميس، عن غلق الطريق السيار بشكل مؤقت يوم غد الجمعة، على مستوى ولاية البليدة، بسبب أشغال استبدال أسلاك كهربائية للضغط العالي.

وحسب بيان الجزائرية للطرق السيارة، فإنها تنهي إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار، أنه في إطار تقوية شبكة الكهرباء، برمجت شركة سونلغاز، استبدال أسلاك كهربائية للضغط العالي فوق الطريق السيار، على مستوى النقطة الكيلومترية (700+43( للطريق الإجتنابي الثاني بمقطع مفتاح بولاية البليدة.

وأوضح المصدر، بأنه سيتم توقيف بشكل مؤقت حركة السير في الاتجاهين (خميس الخشنة وبئر توتة) يوم غد الجمعة 8 جانفي 2021 ابتداء من الساعة 8 صباحا.

كما سيتم تحويل حركة السير نحو الطريق الوطني رقم 29 عبر محول حمادي ويمكن العودة للطريق السيار عبر محول مفتاح، وهذا فيما يخص اتجاه خميس الخشنة (بومرداس) نحو بئر توتة (الجزائر)، وسيكون نفس المسار فيما يخص بئر توتة (الجزائر) نحو خميس الخشنة (بومرداس)، حسب ذات البيان.