قال رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس، أن تأهل فريقه إلى دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا على حساب الصفاقسي التونسي لم يكن سهلا.

وفي تصريحات للصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك أكد : "نحن سعداء بهذا التأهل، كان من الصعب ترسيم ذلك، هذا رجوع قوي للنادي بعد غياب طويل عن رابطة الأبطال."

وأضاف :" إن شاء الله بداية خير، علينا نسيان هذا الدور والتفكير لمرحلة المجموعات ، أتمنى أن نذهب إلى أبعد حد خلال هذه المسابقة ".

وفي نفس الصدد كشف نبيل لعمارة أن آداء حكم المباراة الغامبي " غاساما " أثر على مردود فريقه، متوجها بشكره إلى كل الذين ساهموا في بلوغ الدور القادم.

وختم :" علينا طي صفحة هذه المباراة والمرور لما ينتظرنا مستقبلا."