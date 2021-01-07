أعلن رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أروربا، هانز كلوغ، اليوم الخميس، أنه تم اكتشاف سلالة فيروس كورونا الجديدة في 22 دولة أوروبية.

وقال كلوغ في تصريح صحفي عبر الأنترنت: "مثل جميع الفيروسات، تغير فيروس COVID-19 المنتشر بمرور الوقت. وتبع :"أتفهم المخاوف بشأن التأثير المحتمل لـ "SARS CoV-2 VOC" المثير للقلق".

وأوضح أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع، إلا أنها لا تتسبب في انعكاسات إضافية على المصاب. وقال كلوغ إن الطفرة الجديدة تنتشر في جميع الفئات العمرية، مشيرا إلى أن الأطفال ليسوا من الفئات المعرضة للخطر جراء الإصابة.