قال مدرب شبيبة القبائل الجديد دونيس لافان أنه من المنتظر أن يحل اليوم بالجزائر ومن ثمة إلى تيزي وزو تحسبا لإنهاء تفاصيل إشرافه على الكناري خلفا ليوسف بوزيدي.

وكشف دونيس لإذاعة " شبيبة القبائل"عبر اليوتوب : " فخور بتدريبي لفريق بحجم شبيبة القبائل، الذي يعد من بين أعرق الأندية في إفريقيا، تم الاتصال بي من قبل الرئيس ملال، تحدثنا عن تفاصيل التحاقي وانطلقنا في الإجراءات حتى أكون حاضرا اليوم بالجزائر ."

وأضاف :" لدي فكرة معينة عن مستوى اللاعبين وآداء الفريق، هدفنا يبقى الفوز بأكبر عدد من المباريات والتتويج بلقب في آخر الموسم."

وأردف :" مهم جدا أن تجابه على العديد من المنافسات، مررت رفقة شباب قسنطينة بنفس التجربة وكانت مفيدة ومحفزة للجميع ." وسيوقع التقني الفرنسي لموسم واحد مع أبناء جرجرة.