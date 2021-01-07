شب صباح اليوم الخميس، حريق على مستوى شقة ببناية كائنة بشارع محمد الخامس في الجزائر العاصمة، أسفر عن خسائر مادية، حسبما علم لدى المديرية العامة للحماية المدنية. وبهذا

الخصوص، أفاد المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية لولاية الجزائر، الملازم أول خالد بن خلف الله، أنه على الساعة الـ 10:48 تم الإبلاغ عن اندلاع حريق بشقة تقع بالطابق السابع لبناية بشارع محمد الخامس، خلف خسائر مادية ولم يتم تسجيل ضحايا ومصابين.

وتبقى أسباب هذا الحريق غير معلومة لحد الآن في انتظار نتائج التحقيق الذي فتح للوقوف على حيثياته.