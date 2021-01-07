انهار الدينار الجزائري أمام الأورو والدولار، اليوم الخميس، في السوق "السوداء" لاسيما في ساحة بور سعيد "السكوار" سابقا بالجزائر العاصمة.

وارتفع سعر العملة الأوروبية "أورو" في السوق الجزائري، اليوم، إلى 221.21 دينار للشراء و223.67 دينار للبيع، مقابل نحو 217.1 دينار للشراء مقابل 219 للبيع، أمس الأربعاء.

فيما صعد سعر الدولار في السوق، إلى 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع، مقابل نحو 178.7 دينار للشراء، و179.7 للبيع، في تعاملات الأربعاء. بينما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 244.64 دينار للشراء، و247.36 دينار للبيع، مقابل 248.4 دينار للشراء، و250.3 دينار للبيع، أمس.

ويختلف سعر صرف باختلاف المناطق وتجار السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".