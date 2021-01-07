ترغب العديد من السيدات في تغيير لون شعرهنّ، ولكن الصبغة يمكن أن تسبب أضراراً كثيرة للشعر لاحتوائها على مواد تؤذي الشعر وتسبب التلف.

وتعمل الصبغات الكيميائية على تراكم مواد ومركبات سامة في الجسم، يمكن أن تسبب تغييراً في الجينات، وتسبب مرض السرطان، ولذلك يجب اختيار الصبغات الخالية من المواد التي تسبب تلف الشعر.

أضرار صبغة الشعر:

ـ أضرارها على البشرة : يمكن أن تسبب الصبغات أضراراً على البشرة، بسبب حساسية البشرة التي تسببها مكونات الصبغة، والتهاب الجلد المحيط بالشعر.

ـ أضرارها على الشعر: تعمل الصبغة على خشونة ملمس الشعر، ويمكن أن تسبب تساقطاً وتلف الشعر نتيجة تأثير المواد الكيميائية على فروة الرأس، وخاصة إذا تعرض الشعر لأكثر من مرحلة في عميلة تغيير اللون.

ـ أضرارها على المرأة الحامل والجنين: تنصح المرأة الحامل بعدم التعرّض للصبغات الكيميائية خلال فترة الحمل، تجنباً لحدوث مشاكل الحساسية، والأخطار المحتملة على الجنين نتيجة المركبات الكيميائية والأبخرة المتصاعدة أثناء عملية وضع الصبغة.

كيفية تجنب أضرار صبغات الشعر:

تجربة الصبغة على خصلة شعر صغيرة قبل البدء بصبغ الشعر، قص أطراف الشعر باستمرار للتخلص من الشعر التالف نتيجة الصبغة، اختيار الشامبو المناسب للشعر المصبوغ، عدم تجفيف الشعر بالمجفف بعد صبغه مباشرة، عمل حمام زيت للشعر بشكل مستمر للتخلص من الأضرار الناتجة عن صبغ الشعر، غسل الشعر بالماء وخل التفاح للحصول على اللمعان، اختيار صبغات شعر خالية من الأمونيا لأنها يمكن أن تسبب الحساسية والإصابة بمرض السرطان على المدى البعيد، عدم تكرار صبغ الشعر بشكل مستمر لأنها تسبب تلف الشعر.