كشف وزارة الدفاع الوطني، اليوم، أنه تم العثور على منظومة صواريخ مضادة للطائرات في مخابئ للإرهابيين بتيزي وزو.

وجاء في بيان للوزارة "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات عقب إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المسمى "رزقان أحسن" المدعو "أبو الدحداح" بالقرب من بلدية العنصر بجيجل، يوم 16 ديسمبر 2020، كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، اليوم 07 جانفي 2021، إثر عمليات بحث وتمشيط على مستوى مناطق جبل آزان وتباولات والشعرة بولاية تيزي وزو، بالناحية العسكرية الأولى، مخابئ للأسلحة والذخيرة تحتوي على:

(01) منظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع "ستريلا 2M"؛

(01) صاروخ من نوع "ستريلا 2M"؛

(01) مدفع هاون عيار 60 ميليمتر،

(04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف؛

(10) قذائف هاون عيار 60 ملم؛

(04) قذائف خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7؛

(05) بطاريات خاصة بمنظومة صواريخ مضادة للطائرات "ستريلا 2M"؛

(05) قنابل تقليدية الصنع؛

(01) حزام ناسف؛

(05) مخازن ذخيرة؛

(05) هياكل صواريخ هاون عيار 60 ملم؛

(39) هاتف نقال مجهز بقنابل تقليدية الصنع؛

(304) طلقة من مختلف العيارات؛

(01) نظارة ميدان؛

(04) حواسيب محمولة و لوازم مختلفة للإعلام الآلي؛

بالإضافة إلى معدات تفجير وألبسة ومواد غذائية وأدوية وأغراض أخرى.