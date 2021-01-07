يواصل الدولي الجزائري بغداد بونجاح رفع حصيلته التهديفية في الدوري القطري لكرة القدم، وتألق بشكل لافت اليوم الخميس، خلال اللقاء الذي جمع ناديه السد ضد السيلية في إطار الجولة 13.

وساهم بطل إفريقيا مع "الخضر" في الفوز العريض للسد بنتيجة ثمانية أهداف لصفر، مسجلا أربعة أهداف كاملة في شباك المنافس.

وبتسجيله لـ"سوبر هاتريك" اليوم اعتلى بونجاح صدارة هدافي الدوري القطري برصيد 12 هدفا، متفوقا على زميله في المنتخب الوطني يوسف بلايلي الذي يملك 10 أهداف.

ويواصل أشبال المدرب الاسباني تشافي سيطرتهم على الدوري القطرية هذا الموسم، حيث رفع السد رصيده إلى النقطة 35 في الريادة بفارق 11 نقطة كاملة عن الوصيف الدحيل.