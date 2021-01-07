سجلت 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و6 حالات وفاة في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 206 مريض للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 101382 من بينها 262 حالة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 68589 شخص.

كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2792، فيما يتواجد حاليا 27 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 22 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 6 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.