سيخضع اللاعب الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة نجم فريق ريال مدريد الإسباني للمحاكمة الجنائية بتهمة "التواطؤ بمحاولة الابتزاز" بشريط فيديو عام 2015 لزميله السابق ماتيو فالبوينا، بحسب ما أكد مكتب المدعي العام في فرساي لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس.

وبحسب الإدعاء، يشتبه في أن بنزيمة حرض فالبوينا على الدفع للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو له، وقد اعترف الأول حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

وأفاد مكتب المدعي العام أن أربعة رجال آخرين متهمون بمحاولة الابتزاز، وآخر بتهمة خيانة الأمانة أيضا.

وكان كل من بنزيمة (33 عاما) وفالبوينا (36عاما) قد تغيبا عن المنتخب الفرنسي منذ أوت 2015 بسبب دوره في القضية.

يذكر أن الاتحاد الفرنسي قد أوقفه عن اللعب عند انتشار الموضوع ثم عاد ورفع عنه العقوبة بعد نهائيات كأس أوروبا التي استضافتها بلاده عام 2016.

من جانبه، استنكر محامي بنزيمة سيلفان كورميه القرار قائلا: "للأسف، نحن لسنا مندهشين. هذا قرار سخيف ويمكن التنبؤ به".