بلغت قيمة تضخيم الفواتير التي عاينتها مصالح الجمارك خلال الأشهر التسعة الأولى للعام الجاري 8.7 مليار دج، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضحت مديرة الإعلام والاتصال بالنيابة بالمديرية، نسيمة علو بريكسي، أن الإدارة الجمركية عالجت خلال الفترة بين دانفي وسبتمبر الماضيين 427 ملف منازعاتي يتعلق بمخالفات الصرف، بزيادة تقدر بـ 10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2019.

واضافت نفس المتحدثة أن القيمة محل الجنحة بلغت 8.7 مليار دج، بينما ترتبت عن هذه المخالفات غرامات مستحقة بأزيد من 43 مليار دج.