استقبل وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الخميس، مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط ديفيد شنكر، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن "السيد صبري بوقدوم وزير الشؤون الخارجية استقبل اليوم السيد ديفيد شنكر مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط، بكتابة الدولة الأمريكية للخارجية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر يومي 6 و7 جانفي 2021".

كما أشارت الوزارة إلى أن "هذا اللقاء كان فرصة لإجراء تقييم شامل وصريح لوضعية العلاقات الثنائية الجزائرية-الأمريكية في مختلف مجالات التعاون".

وأضاف البيان ذاته أن "كلا المسؤولين قد تبادلا مطولا وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الصحراء الغربية ومالي وليبيا والوضع السائد في منطقة الساحل والشرق الأوسط".

وخلص البيان إلى أن بوقدوم قد أكد في هذا الصدد، على طبيعة الدور المنتظر من الولايات المتحدة من أجل الدفع بقضايا السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، في إطار الحياد الذي تتطلبه التحديات الحالية".