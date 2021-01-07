أقدم، اليوم الخميس، سكان منطقة بوطنين في بلدية أم الطوب غرب ولاية سكيكدة على قطع الطريق الوطني الرابط بين تمالوس وسيدي مزغيش بالحجارة والعجلات المطاطية وذلك للمطالبة بتعبيد الطريق المؤدي إلى منطقتهم وتزويدهم بمياه الشرب خاصة وأن سكناتهم –حسبهم- قريبة جدا من سد أم الطوب، إضافة إلى قضية الغاز.

وقد فضل المحتجون شل جهة من الطريق المؤدية إلى السد المعروف بقهوة عيبش من أجل لفت انتباه السلطات المحلية لانشغالاتهم التي يقولون أنهم سبق وأن طرحوها لكن دون جدوى.