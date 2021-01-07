ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، جلسة عمل خصصت للمشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وفي بداية الجلسة، أعطى رئيس الجمهورية الكلمة لأحمد لعرابة، رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات، لعرض "تقرير مفصل حول مضمون ومراحل صياغة هذا القانون الهام".

واستمع، بعدها، الرئيس --يضيف البيان-- إلى "كلمة السيد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومساهمة هيئته في إثراء مقترحات مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات، ليسدي بعد ذلك السيد الرئيس التوجيهات التالية:

ـ الانتهاء في أقرب الآجال من إعداد مشروع القانون العضوي الجديد للانتخابات، تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية الهامة التي تنتظر البلاد.

ـ الأخذ بعين الاعتبار، في مشروع القانون الجديد، الالتزام بأخلقة الحياة السياسية وإبعاد تأثير المال على المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب والمجتمع المدني للمشاركة في صناعة القرار السياسي من خلال المؤسسات المنتخبة.

ـ ضمان انتخابات شفافة تعبر حقا عن الإرادة الشعبية وتحدث القطيعة نهائيا مع ممارسات الماضي، تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية ذات مستوى ومصداقية.

ـ أمر بتوزيع مسودة مشروع القانون على الأحزاب السياسية للمشاركة في إثرائها قبل صياغتها النهائية".