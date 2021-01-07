استقبل الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء عبد الحميد غريس، اليوم الخميس بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة)، كاتبة القوات الجوية الأمريكية، باربارا باريت، مرفوقة بالفريق الأول جيفري ل. هاريجيان، قائد التركيبة الجوية للقوات العسكرية الأمريكية لإفريقيا وأوروبا وقائد القيادة الجوية للحلفاء، اللذان يقومان بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين على رأس وفد عسكري هام، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وبالمناسبة، أجرى الطرفان محادثات ثنائية بحضور ضباط عمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وأعضاء الوفد العسكري الأمريكي المرافق.

وقد تناولت هذه المحادثات --يضيف ذات المصدر-- "حالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه إلى مجالات اهتمام تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تم تبادل التحاليل ووجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة".