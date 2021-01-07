أشرف وزير الاتصال عمار بلحيمر، اليوم الخميس، على تنصيب الصحفي محمد بغالي مديرا عاما جديدا للإذاعة الجزائرية.

وسيخلف بغالي في هذا المنصب جمال سنحضري، الذي "سيواصل مشواره" في الإذاعة الوطنية مع المدير العام الجديد، حسب وزير الاتصال.

للإشارة، فان بغالي خريج معهد علم النفس بجامعة الجزائر دفعة 1994، وبدأ مشواره في قطاع الإعلام كصحفي بإذاعة جامعة التكوين المتواصل سنة 1995، وشغل منصب رئيس تحرير بالعديد من الجرائد كان آخرها يومية "الخبر".