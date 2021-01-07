خلُص الاجتماع الموسّع الذي دعا إليه والي برج بوعريريج محمد بن مالك، عشية اليوم الخميس، بمقر الولاية بحضور كل من رئيس النادي الهاوي لأهلي البرج الحواس رماش والمدير العام للشركة الرياضية نذير بوزناد بحضور مدير الشباب والرياضة بالولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي وممثّلين عن جمعية قدماء لاعبي "الكابا" إضافة إلى ممثّلين عن لجنة إنقاذ الأهلي المشّكلة من أنصار الفريق لأجل مناقشة الأوضاع المتردّية التي آل إليها النادي، بالاتفاق على عدّة قرارات هامّة تصبّ في مصلحة أهلي البرج بعد نقاش مسؤول وصريح بين الحاضرين.

ووعد المسؤول الأول عن الولاية، بمتابعته الشخصية لتجسيد القرارات المتّفق عليها في الاجتماع المتمثّلة أساسا في تكليف رئيس النادي الهاوي بصفته مالك غالبية الأسهم في شركة "نمور البيبان" لأهلي البرج، بدعوة الأعضاء المساهمين في الشركة لعقد جمعية عامة استثنائية بعد مباراة "داربي الهضاب العليا" التي تجمع الأهلي بالجار وفاق سطيف، هذا السبت، وذلك للقيام بالإجراءات القانونية لرفع رأس مال الشركة ووضعها في إطارها القانوني بعد التحفّظات التي رفعها محافظ الحسابات على الشركة الرياضية المتواجدة في حالة إفلاس لتجنيب حلّها.

كما طالب الرجل الأول في الولاية الحواس رماش بعقد جمعية عامة استثنائية للنادي الهاوي المشكّلة حاليا من 12 عضوا لأجل المصادقة على قرار فتح العضوية في النادي الهاوي أمام اللاعبين السابقين للفريق الراغبين في الحصول على عضوية الجمعية العامة للنادي الهاوي لأهلي البرج.

وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبة لجنة إنقاذ أهلي البرج في بيان كتابي، موجّه للوالي، التدخل العاجل لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الصعبة التي يمرّ بها أهلي البرج على كل المستويات بعد تهرّب أعضاء مجلس إدارة النادي عن المسؤولية.