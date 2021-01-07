يواصل الدولي الجزائري يوسف بلايلي تألقه في الدوري القطري لكرة القدم، مساهما في فوز ناديه قطر، اليوم الخميس، على نادي الخريطيات بثلاثة أهداف لهدف في إطار الجولة 13.

وسجل بلايلي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 51 رافعا رصيده إلى 11 هدفا في دوري نجوم قطر هذا الموسم.

وينافس بلايلي على صدارة هدافي الدوري زميله في المنتخب بغداد بونجاح الذي انتزع الصدارة، اليوم، بعدما وقع سوبر هاتريك في مرمى السيلية، رافعا رصيده إلى 12 هدفا.

بهذا الفوز ارتقى زملاء بلايلي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة.