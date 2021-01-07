باشر الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي عملية إعادة التأهيل تحسبا لعودته إلى المنافسة.

ونشر مبولحي صورة عبر حسابه الشخصي انستغرام وهو داخل قاعة التأهيل يقوم بحركات رياضية خفيفة.

وكان حارس عرين "الخضر" الذي ينشط في صفوف نادي الاتفاق السعودي قد تعرض إلى تمزق عضلي من الدرجة الثانية في الرباط الجانبي للركبة وفقا ما أظهرته الفحوصات الطبية التي خضع لها.

وأعلن الحساب الرسمي لفريقه آنذاك أنه سيحتاج إلى راحة لمدة 6 أسابيع، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية خلال منتصف شهر فيفري المقبل.