ذكرت الحكومة الألمانية اليوم الخميس، أن مصر احتلت المرتبة الثانية بين الدول التي أصدرت لها الحكومة الاتحادية تصاريح لصادرات أسلحة ألمانية في عام 2020.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقرير لها اليوم أن قيمة تصاريح صادرات الأسلحة الألمانية لمصر العام الماضي بلغت 763,7 مليون يورو.



وبحسب الوزارة، ظلت المجر في عام 2020 في المرتبة الأولى بين الدول التي حصلت على تصاريح لصادرات أسلحة من ألمانيا -كما كانت كذلك في 2019- وبلغت قيمة التصاريح لها العام الماضي 838,4 مليون يورو.



وبينما كانت مصر في المركز الثاني، تلاها الكيان الصهيوني في المركز الثالث بقيمة 582,4 مليون يورو، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 509,2 مليون يورو.