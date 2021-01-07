قررت مصالح ولاية الجلفة إعادة فتح أربع أسواق أسبوعية للماشية أمام الحركة التجارية بعدما غلقت للوقاية من تفشي جائحة كورنا، حسب ما علم اليوم الخميس من خلية الإعلام لذات الجماعة المحلية.

وأضاف - ذات المصدر - أن هذه الأسواق التي أصدر قرار فتحها، تتواجد على مستوى كل من بلديات سيدي لعجال والبيرين وعين الإبل والمليليحة.

ويبقى إجراء الغلق، في إطار مواصلة الإجراءات الإحترازية من وباء كوفيد-19، سائر على باقي الأسواق التي تتمركز بكل من بلديات الجلفة وحاسي بحبح وعين وسارة ودارالشيوخ ومسعد والإدريسية.