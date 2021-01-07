أعلن فريق شبيبة القبائل، اليوم الخميس، عن قدوم التقني الفرنسي دونيس لافان، لتدريب الفريق خلفا ليوسف بوزيدي، الذي تم فسخ عقده بالتراضي.

وأفاد النادي "القبائلي" على صفحته الرسمية على "فايسبوك" أن "المدرب الجديد، دونيس لافان، حل اليوم الخميس بالجزائر، حيث تنقل الى الملعب للتعرف على لاعبيه، وتم تقديمه من طرف المدير الرياضي كمال عبد السلام وتيزي بوعلي، عقب الحصة التدريبية".

وحسب ذات المصدر فإن المدرب الجديد للشبيبة سيشرع في العمل ابتداء من يوم غد الجمعة تحضيرا لمباراة الفريق أمام اتحاد الجزائر، لحساب الجولة السابعة، يوم الاثنين، بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو ابتداء من (14:30).

ويعد لافان (56 سنة)، المدرب الثالث الذي يشرف على العارضة الفنية لـ"الكناري" بعد كل من التونسي يامن الزلفاني ويوسف بوزيدي.

كما سبق له العمل في البطولة الوطنية، عندما درب فريق شباب قسنطينة خلال الموسم الكروي 2018-2019.