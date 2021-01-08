أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن اضطرابا جويا قويا يجتاح الولايات الداخلية والصحراوية للبلاد.

وأوضح تنبيه نشر عبر الموقع الرسمي للأرصاد الجوية، أن رياحا قوية تجتاح كل من ولايات: الوادي، ورڨلة، بسكرة، الجلفة، الأغواط، غرداية، البيض، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة، بشار، تندوف، وأدرار، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم الجمعة إلى غاية منتصف الليل.

وأضافت مصالح الأرصاد الجوية، أن أمطارا رعدية غزيرة، ستميز ولايات: خنشلة، باتنة وبسكرة، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم، إلى غاية منتصف نهار يوم غد السبت.

وأشار المصدر إلى هبوب زوايع رملية على ولايات: الوادي، ورڨلة، بسكرة، غرداية، البيض، النعامة، بشار، تندوف وأدرار، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم، إلى غاية منتصف الليل.