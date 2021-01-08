أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن اضطرابا جويا قويا يجتاح الولايات الداخلية والصحراوية للبلاد.

وأوضحت نشرية خاصة، أوردها الموقع الرسمي للأرصاد الجوية، أن رياحا قوية جنوبية غربية، تتجاوز سرعتها بين 70 و90 كلم/سا، تجتاح ولايات: النعامة، البيض، الأغواط ، الجلفة، تلمسان، سيدي بلعباس، تيارت، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم الجمعة إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد السبت.

كما توقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تهب رياح قوية، على ولايات المسيلة، باتنة، سطيف، قسنطينة، برج بوعريريج، ميلة، أم البواقي، خنشلة، تبسة وبسكرة، بالإضافة إلى قالمة، سوق أهراس، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم الجمعة، إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم السبت.

ووفق المصدر، فإن سرعة الرياح تتراوح بين 60 و80 كلم/سا.

فيما نبه المصدر، إلى رياح قوية على ولايات: الوادي، ورڨلة، غرداية، سعيدة، بشار، تندوف، وأدرار، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم الجمعة إلى غاية منتصف الليل.

وأضافت مصالح الأرصاد الجوية، أن أمطارا رعدية غزيرة، ستميز ولايات: خنشلة، باتنة وبسكرة، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم، إلى غاية منتصف نهار يوم غد السبت.

كما نبهت ذات المصادر، إلى رعود على الولايات الساحلية الغربية، لاسيما ولاية تلمسان ، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، معسكر،غليزان، الشلف، وذلك ابتداء من السادسة من مساء اليوم الى غاية الثالثة من صباح يوم غد السبت.

وأشار المصدر إلى هبوب زوايع رملية على ولايات: الوادي، ورڨلة، بسكرة، غرداية، البيض، النعامة، بشار، تندوف وأدرار، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم، إلى غاية منتصف الليل.