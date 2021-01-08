تماسكت أسعار النفط ، اليوم الجمعة، قرب أعلى مستوى في 11 شهرا، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، إذ واصل تعهد السعودية بخفض الإنتاج دعم المعنويات في السوق النفطية.

وارتفع خام برنت 13 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمائة، إلى 54.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش. ولامس خام القياس العالمي 54.90دولار أمس الخميس، وهو الأعلى منذ فبراير.

وربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمائة، ووصل إلى 50.97 دولار. وأغلق الخام مرتفعا 0.4 بالمائة أمس الخميس، بعد أن بلغ أيضا أعلى مستوياته منذ فبراير، عند 51.28 دولار للبرميل.

ويمضي الخامان القياسيان قدما صوب تحقيق مكاسب بنحو 5 بالمائة في الأسبوع الحالي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إنها ستخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل إضافي يوميا في فبراير ومارس.

ورفع "يو.بي.إس" توقعه لخام برنت إلى 60 دولارا للبرميل بحلول منتصف العام الجاري، عقب الخفض الأحادي للسعودية وتوقعات بتعاف قوي للطلب في الربع الثاني، مع انتعاش السفر جراء توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.