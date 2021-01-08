سجلت أسعار النفط ، اليوم الجمعة، ارتفاعا حيث بلغ سعر برميل خام برنت 55 دولارا في ظل انتعاش الأمل بعودة التعافي الاقتصادي تزامنا مع التحكم في الوباء عبر التلقيح وعودة الانضباط إلى "أوبك". ويعتبر هذا الارتفاع الأول من نوعه منذ يوم 26 فبراير من العام الماضي.

وقال نيل ويلسون الخبير في "Markets.com" إن "قرار السعودية التخفيض الأحادي الجانب لإنتاجها بواقع مليون برميل يوميا إضافي يواصل تعزيزه الاتجاه التصاعدي للأسعار، فيما يبعث وصول اللقاحات بشأن آفاق الطلب المستقبلي على الاطمئنان" في الساحة الاقتصادية العالمية.

وكان خام برنت قد ارتفع فجر اليوم بـ 13 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمائة، إلى 54.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش. ولامس خام القياس العالمي 54.90 دولار أمس الخميس، وهو الأعلى منذ فبراير.

وربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمائة، ووصل إلى 50.97 دولار. وأغلق الخام مرتفعا 0.4 بالمائة أمس الخميس، بعد أن بلغ أيضا أعلى مستوياته منذ فبراير، عند 51.28 دولار للبرميل.

ويمضي الخامان القياسيان قدما صوب تحقيق مكاسب بنحو 5 بالمائة في الأسبوع الحالي.

وكانت الرياض قد أعلنت، بعد اجتماع منظمة الأوبك وشركائها الثلاثاء، تخفيضها بشكل أحادي الجانب إنتاجها من النفط خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

ويرى خبراء أن مآل الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال الأيام الأخيرة وتراجع مخزون النفط الأمريكي لعب دورا في انتعاش أسعار الذهب الأسود.