قال مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي أن التحضيرات للمباراة القادمة أمام أهلي برج بوعريرج جرت بطريقة عادية.

وفي تصريحات للصفحة الرسمية للوفاق أكد التقني التونسي:" لدينا رغبة وإرادة للعودة بنتيجة إيجابية من البرج ، ككل مباراة هناك دائما بعض الغيابات ونحن نفكر دائما في البدائل، فبخصوص دباري يعاني فقط من بعض الآلام على مستوى الكاحل، أما جحنيط فلن يكون حاضرا معنا."

وأردف: "مواجهات الداربي لا يوجد فيها منطق، لكن تبقى مباراة كرة قدم في 90 دقيقة والنتيجة ستكون للأفضل، سنلعب مباراة بمباراة ولن نفكر بعيدا، لقاء البرج أولا."

وأضاف الكوكي الذي لم ينهزم مع الوفاق طيلة سنة كاملة بخصوص المنافسة الإفريقية: "مبروك للفرق الجزائرية المتأهلة، ونحن جاهزون لأي فريق، وفاق سطيف يبقى اسم كبير تهابه الأندية الإفريقية."

وعن قضية اللاعب لحبيب بوقلمونة الغائب عن التدريبات منذ مدة كشف الكوكي بأنه تحدث مع اللاعب الذي لم يكن يتواصل مع الإدارة، وأوضح أن المهاجم السابق لاتحاد بلعباس يعد ركيزة مهمة خصوصا وأن الوفاق يحتاج طيلة الفترة القادمة إلى مهاجم يعطي الإضافة.

وصرح الكوكي: "أنا أحرص على الانضباط، أنا مع قرار إحالته على المجلس التأديبي في الأخير يبقى لاعب وفاق سطيف ونحن بحاجة إليه "

وختم: "كمدرب أنتظر نهاية مرحلة الذهاب لتقييم العمل الذي قمنا به، من جهتي أحاول دائما إحداث التوازن على مستوى التشكيلة."