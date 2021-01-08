تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تندوف، من توقيف شخصين من جنسيتين أجنبيتين يتاجران بمواد سامة.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المعنيين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تندوف التي أصدرت في حقهما أمر إيداع بالمؤسسة الوقائية بتندوف، كونهما متورطان في قضية التهريب والحيازة من أجل الاتجار بمواد كيميائية خطيرة وسامة (الزئبق الأبيض ما يقارب وزنها 1045.51غ) ونقلها بدون رخصة .