أعلنت لجنة الحوكمة المختصة بمراجعة أوراق المرشحين لمناصب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فحص الأوراق المقدمة للانتخابات المقبلة وستقام انتخابات الكاف في المغرب، خلال 12 مارس، لانتخاب رئيس وأعضاء جدد لمدة أربع سنوات قادمة.

وتم تسجيل خمسة مرشحين لرئاسة الكاف، بجانب 16 مرشحًا لشغل عضوية اللجنة التنفيذية. وأوضحت لجنة الحوكمة في بيانها، أن المرشحين الخمسة الذين تقدموا للرئاسة، هم أوجستين سنجور رئيس الاتحاد السنغالي، وجاك أنوما الرئيس الفخري للاتحاد الإيفواري، وأحمد أحمد الرئيس المنتهية ولايته للكاف، وأحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني، وباتريس موتسيبي مالك نادي صن داونز.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستنظم جلسة استماع في القاهرة للمرشحين الأربعة بعد استبعاد أحمد أحمد واعتباره غير مؤهل للترشح، يوم 28 جانفي، لإجراء بعض الفحوصات عليهم قبل إعلان القرار النهائي من قبول ترشيحهم.

وضمت قائمة المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية العديد من الأسماء من مختلف البلدان الإفريقية من بينهم التونسي وديع الجريء.

وبالنسبة للمرشحين لمجلس الاتحاد الدولي، سيتم التحقق من الأهلية على مستوى هيئات الفيفا، وسيتم الإعلان عن النتيجة في الوقت المناسب.