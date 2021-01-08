تم مساء أمس الخميس، بمركب الحديد والصلب لــ"بلارة " في جيجل الكشف عن انتهاء الأشغال بالوحدات الثلاث المتبقية والتي ستدخل الخدمة الشهر المقبل .

وكشف شايب سبتي المدير العام المساعد لمركب الحديد والصلب ببلارة أن الوحدات الثلاث المتبقية انتهت الأشغال بها وستدخل حيز التشغيل الشهر المقبل والمتمثلة في وحدة الاختزال المباشر والتي تعد القطعة الأهم في المركب التي ستستقبل المواد الحديدية الخام ووحدة فصل الغازات التي ينتج فيها الأوكسجين والأرغون والأزوت والتي تعد مواد أساسية لتشغيل المركب وثالثا وحدة إنتاج الجير " .

وأضاف ذات المصدر، أن الرهان الحقيقي للمركب مزدوج الأهداف إذ ينتظر منه تغطية الطلب الوطني من هذه المادة الأساسية التي تقارب ما بين 3.5 إلى 3.4 مليون طن سنويا وإذا ما تم جمع الطاقة الإنتاجية الوطنية الإجمالية من هذه المادة التي تصل إلى 8 مليون طن سنويا والتي تعطينا في المحصلة فائضا في الإنتاج مقداره 4 مليون طن سنويا، وهو ما يحتم علينا الاتجاه إلى التصدير".

وهو الرهان الذي يمنح الخزينة العمومية فرصة لجلب العملة الصعبة من خـلال التوجـه إلى إستراتيجية التصدير بداية من الثلاثي الثاني من السنة الجـارية ".

وللتذكير، يشغل المركب حاليا 1400 عامل جزائري 98 في المائة منهم يد عاملة محلية .