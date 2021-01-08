أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن الدول الأكثر فقرا ستبدأ تلقي أولى اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين نهاية جانفي الجاري ومنتصف فيفري المقبل.

وأفادت مسؤولة اللقاحات في منظّمة الصحة العالمية كيت أوبراين - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم - بأن برنامج "كوفاكس" أبرم اتّفاقات لشراء ملياري لقاح، على أن تبدأ أولى الجرعات في الوصول خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت أن البرنامج الدولي الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية بدعم من "التحالف من أجل اللقاحات"، يهدف إلى المساعدة في ضمان الحصول العادل على اللقاحات ضد كوفيد-19. كما يسعى إلى تقديم جرعات كافية لتحصين 20 بالمائة من السكان في كل البلدان المشاركة فيه بحلول نهاية العام.

وقالت إن برنامج "كوفاكس" قادر على تأمين "أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في تقديم هذه اللقاحات على الأرجح نهاية جانفي الجاري أو بالتأكيد في أوائل أو منتصف فيفري المقبل.

وآلية "كوفاكس" هي ركيزة أساسية متعلقة باللقاحات ضمن مبادرة تسريع الوصول إلى أدوات (كوفيد-19)، وهي تعاون عالمي لتسريع التطوير والإنتاج والوصول العادل إلى التشخيصات والعلاجات واللقاحات الجديدة لـ (كوفيد-19) .