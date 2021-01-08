قال مدرب مولودية الجزائر نبيل نغيز أن الفريق خاض سلسلة لقاءات ماراطونية مع بداية هذا الموسم إذ وصل عدد المواجهات التي لعبها النادي العاصمي إلى 8 خلال شهر واحد.

وصرح صبيحة اليوم للإذاعة الوطنية خلال برنامج استديو الكرة:" ربما تعد سابقة أن فريقا خاض هذا الكم الهائل من المباراة، الأمر سيتواصل حتى نهاية الموسم، إن شاء الله نتمنى الوصول إلى المبتغى، خصوصا مع الإصابات والغيابات فاللاعب محتاج للاسترجاع النفسي والبدني."

وعن الخلاف الذي طفا مؤخرا مع اللاعب بن علجية كشف نغيز أنه لا توجد الآن قضية اسمها بن علجية، مشيرا أن الأمر بينه وبين اللاعب وسيعيده إلى التشكيلة عندما يرى بأنه جاهز لذلك ، مضيفا أنه طوى الصفة نهائيا بشأن هذا الموضوع.

وفي رده عن سؤال حول إمكانية تدعيم النادي بلاعبين خلال الميركاتو أوضح نغيز :" لا أود الحديث عن هذا الموضوع ، فلست ضامنا لبقائي في النادي خلال الميركاتو."

أما رئيس مجلس الإدارة عبد الناصر ألماس الذي كان حاضرا بالاستديو فعلق على كلام نغيز : "ستبقى معنا ولن تغادر لأي وجهة".

وثمن ألماس العمل الذي قام به نغير منذ التعاقد معه وكشف بأن الإدارة لم تخطئ عندما تعاقدت معه وهو الذي نجح في التحكم في غرف تغيير الملابس وخلق أجواء أخوية بين اللاعبين وهو الأمر الذي لم يكن في الماضي.

وعرّج ألماس عن مستحقات اللاعبين وأكد أنهم سيتلقون رواتبهم في القريب العاجل، مؤكدا بأن المشكل يكمن في تأخر صب الرواتب وفقط وأن الأمر أخذ أكثر من حجمه.