قال المدير العام للشركة الرياضية لفريق أهلي برج بوعريريج نذير بوزناد أنه سيغادر الفريق مباشرة بعد لقاء وفاق سطيف المقرر يوم السبت.

وأكد في تصريحات لبرنامج أستديو الكرة عبر أمواج القناة الأولى: "الآن كل تركيزي منصب على داربي الهضاب والمباراة المهمة أمام وفاق سطيف يوم السبت، بعدها سأغادر الفريق أما المدرب دزيري فكل ما راج من أخبار حول رحيله عن النادي يبقى مجرد إشاعات وفقط".

وأضاف: "تحدثت مع المدرب بلال دزيري وأكد لي عدم وجود أي عروض تدريبية تخصه ، كما هو معلوم مستقبل ومصير المدربين في الجزائر تحكمه النتائج والآداء ونحن لم نصل بعد إلى تلك المرحلة لهذا فالمدرب باق على رأس النادي."