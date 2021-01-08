تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، فجر اليوم الجمعة من اكتشاف قنبلة تقليدية الصنع بمنطقة زموري ولاية بومرداس، حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأفاد ذات المصدر، أن فرقة من المصالح المختصة للجيش الوطني الشعبي تدخلت لتفكيك القنبلة وإبطال مفعولها.

وجاءت العملية في إطار مكافحة الإرهاب، وأثناء قيام دورية بمنطقة زموري، بولاية بومرداس بالناحية العسكرية الأولى.

وأضاف البيان، أن العملية تؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين لوحدات الجيش الوطني الشعبي لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.