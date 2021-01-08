أعلنت الإمارات العربية، اليوم الجمعة، عن إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر اعتبارا من يوم غد السبت.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خالد عبد الله بالهول، إن دولة الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر في 5 جويلية 2017، عقب توقيع "بيان العلا" الذي يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه. وأضاف أن "الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة".

وأوضح أنه تم "توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 جانفي الجاري".

وأكد أن "بلاده ستعمل مع قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية".