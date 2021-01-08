أفاد الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أن مصالحه سجلت وفاة شخص وإصابة مرافقه في حادث مرور تمثل في اصطدام سيارة بشجرة على مستوى إقليم بلدية العجيبة 30 كلم شرق مقر ولاية البويرة.

وحسب الملازم فإنه في حدود الساعة 01سا05د من صباح اليوم تدخلت إسعافات وحدة القطاع العجيبة من أجل حادث مرور بطريق تيكجدة المكان المسمى التل الأحمر.

خلف الحادث قتيلا وجريحا، المتوفي من جنس ذكر يبلغ من العمر 42 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بشلول، والجريح يبلغ من العمر 29 سنة تم إسعافه و نقله إلى ذات المستشفى.