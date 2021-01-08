أكد مدير القطب التنافسي لنادي شباب بلوزداد توفيق قريشي بأن فريقه يسعى للذهاب إلى أبعد مرحلة ممكنة خلال منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وقال في تصريحات لبرنامج أستديو الكرة صبيحة اليوم عبر أمواج الإذاعة الوطنية: "نظرا للإمكانيات التي وفرت لنا، فإنه من الحرام أن لا نواصل التألق وتحقيق نتائج إيجابية خلال دور المجموعات."

وعن كثافة المباريات التي يخوضها الفريق كشف قريشي بأن المشكل ليس في خوض عدد كبير من المباريات لأن اللاعب المحترف يمكن تحضيره لهذه الحالات، لكن المشكل يتمثل في أن البطولة توقفت لأزيد من 8 أشهر وهذا ما يؤثر على جاهزية عناصر المجموعة.

وبخصوص الإصابات على مستوى الفريق أوضح قريشي: "هناك أربعة لاعبين لا يزالون يتدربون على انفراد على أن يكون التحاقهم قريبا بالمجموعة، لكن الأمر المهم هو أننا سنستعيدهم جميعا عند انطلاق مواجهات مرحلة المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا وهذا أمر جد ايجابي".