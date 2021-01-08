تنطلق اليوم الاحتفالات الرسمية الوطنية الخاصة بـ"يناير" بداية السنة الأمازيغية 2971 انطلاقا من "منعة وبوزينة" بحضور وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي والأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية.

وسيقوم الوفد الرسمي بزيارة الموقع السياحي لشرفات "غوفي" بإقليم بلدية "غسيرة" ثم يتوجه إلى بلدية منعا للترحم على روح الشهيد مصطفى بن بولعيد.

وتعد الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية يناير بقرى ومداشر ولاية باتنة مناسبة للفرح وعيدا سنويا تتجدد فيه الصلة بإرث الأجداد من عادات وتقاليد وموروث ثقافي أصيل يعود لآلاف السنين.

وتتخلل الاحتفالات بالمناسبة خلال الأيام الثلاثة حسب كل منطقة طقوس تتعلق في مجملها بالمرأة والأرض كرمز للخصوبة والعطاء وأمل الجميع أن تحمل السنة الجديدة محاصيل وفيرة وسعة في الرزق.

ويبقى لإحياء يناير بالجهة سحره الخاص الذي يتجلى خاصة في الموروث الثقافي المادي واللامادي الذي يصاحب الطقوس الكثيرة والمختلفة المميزة للحدث .