توفي اليوم الجمعة شخصان مسنان شيخ وزوجته اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة ممونة بقارورة لغاز البوتان وذلك ببلدية تاورة بسوق أهراس، حسب ما علم من المكلف بالاتصال بمديرية الحماية المدنية، النقيب رضا مسعي.

وأوضح ذات المصدر بأنه تم نقل جثتي الضحيتين اللذين يبلغان من العمر أزيد من 80 سنة من مقر سكناهما بحي 100 سكن بالتجمع السكني بومعراف السبتي بتاورة من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مستشفى مدينة تاورة.

وقد فتحت المصالح المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث.