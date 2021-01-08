توفي صباح اليوم الإمام الحاج عمر مخلوفي أحد أعلام وفقهاء ولاية الأغواط، المعروف بالورع والتمكن من مختلف المسائل الفقهية، حيث يعد مفتي الولاية ورئيس لجنة الفتوى بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الأغواط ورئيس مصلحة الثقافة الإسلامية.

وعرف مخلوفي بالإمام الفقيه المقصود من مواطني ولاية الأغواط وحتى من خارجها لتبصيرهم في العديد من المسائل الفقهية والدينية وإصلاح ذات البين لرجاحة عقله واعتداله، وتنشيطه الأسبوعي للبرنامج الإذاعي " فاسألوا أهل الذكر" في إذاعة الجزائر من الأغواط.

ومن المنتظر أن يوارى جثمان الفقيد الثرى بمقبرة بوخنفوس بمدينة الأغواط هذا المساء .