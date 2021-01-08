أسفرت قرعة الدور 32 مكرر لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية التي جرت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، عن مواجهات قوية بين الأندية المتأهلة لهذا الدور، ولم تخل القرعة كعادتها من مواجهات عربية خالصة.

وتعرفت أندية كل من وفاق سطيف وشبيبة القبائل على منافسيهما في السباق، حيث سيلعب أبناء جرجرة ضد فريق الملعب المالي فيما سيكون الوفاق على موعد مع صدام قوي بينه وبين أشانتي كوتوكو الغاني.

تقام جولة الذهاب يوم 14 فيفري ، بينما تجرى مواجهات الإياب يوم 21 من الشهر ذاته. وتجرى بعد ذلك قرعة خاصة بدور المجموعات.