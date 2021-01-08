كشفت عناصر الشرطة بأمن دائرة عين مليلة التابع لأمن ولاية أم البواقي ورشة سرية لصناعة الواقيات الحديدية للمركبات، حسب ما علم اليوم الجمعة من خلية الاتصال و العلاقات العامة بذات السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر بأنه تم تجسيد هذه العملية بعد استغلال عناصر الشرطة لمعلومات بخصوص قيام أشخاص بإنشاء ورشة سرية لصناعة الواقيات الحديدية للمركبات مع تقليد علامات تجارية خاصة بمختلف أنواع المركبات بمدينة عين مليلة.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتفتيش هذه الورشة، التي تم إنشاؤها داخل مستودع، تم العثور على 740 وحدة من واقي الصدمات الحديدي وآلات تلحيم وتقطيع وثقب وجهاز إعلام آلي وطابعة بالإضافة إلى فرن تقليدي الصنع وقضبان حديدية تستعمل كمادة خام و معدات أخرى، وفقا لنفس المصدر.

كما مكنت ذات العملية من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في القضية تتراوح أعمارهم بين 28 و 35 سنة، أنجز لهم ملف جزائي عن جرم " التقليد وممارسة نشاط تجاري خاضع للقيد في السجل التجاري دون الاعتماد أو الرخصة المطلوبة و عدم احترام وسم المنتوج و محاولة خداع المستهلك".