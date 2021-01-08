تمكنت أمس مصالح أمن ولاية البيض من حجز كيلوغرام من المخدرات و1400 قرص مهلوس في عمليتين منفصلتين.

العملية الأولى تمت على مستوى السوق اليومي للخضر والفواكه، حيث أوقف عناصر الشرطة شخصا عمره 23 سنة وبعد تفتيشه عثروا بحوزته على كمية من المخدرات، وتكملة للتحقيق تم تمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات المجاورة وتوقيف شخص ثان عمره 25 سنة، وبالتنسيق مع النيابة المختصة، تم تفتيش مسكنيهما أين تم العثور على كيلوغرام من الكيف المعالج .

وفي عملية نوعية ثانية تمكنت فرقة البحث والتحري بأمن الولاية من حجز 1400 قرص مهلوس وتوقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 30 و36 سنة، مسبوقين قضائيا.

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق في القضيتين تم إنجاز ملفين قضائيين ضد الأشخاص المتورطين بتهمة حيازة مخدرات بطريقة غير شرعية في القضية الأولى وحيازة مؤثرات عقلية ومواد صيدلانية لغرض المتاجرة فيها في القضية الثانية .

وبعد تقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا تم إيداعهم الحبس .