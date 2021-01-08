حجزت عناصر فرقة البحث والتحري بأمن ولاية ميلة 195 قطعة نقدية أثرية وتم توقيف شخصين كانت بحوزتهما ببلدية زغاية، حسب ما علم اليوم الجمعة من ذات السلك الأمني.

وأوضح ذات المصدر، بأن حيثيات هذه القضية تعود إلى رصد معلومات تخص عرض قطع أثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض بيعها تم استغلالها من قبل عناصر فرقة البحث والتحري وفرقة مكافحة جرائم المعلومات، مضيفا بأنه تم على إثر ذلك وضع خطة ميدانية أسفرت عن توقيف شخصين يبلغان من العمر28 و30 سنة كانا على متن مركبة سياحية على مستوى المدخل الشرقي لمدينة زغاية (غرب ميلة).

وقد عثر بحوزة المشتبه فيهما على 195 قطعة نقدية تكتسي أهمية تاريخية وأثرية حيث أنها تعود إلى العهد النوميدي بناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف مصالح مديرية الثقافة والفنون لولاية ميلة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق قدم المشتبه فيهما، أمس الخميس، أمام النيابة المختصة بميلة حسب ما أفادت به مصالح أمن الولاية.