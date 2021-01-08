عرفت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا التي جرت بالعاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم، وقوع مولودية الجزائر، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أندية الترجي التونسي، الزمالك المصري وتونغجيت السنغالي.

فيما جاء ممثل الجزائر الثاني شباب بلوزداد ضمن المجموعة التي تضم المريخ السوداني، تيبي مازامبي وماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي. وتبدأ مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021 في 12 فيفري، وتنتهي بالجولة السادسة في 10 أفريل 2020.

ويشارك في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 16 فريقا يتوزعون على الشكل التالي: التصنيف الأول: الأهلي (مصر) ـ الوداد (المغرب) ـ مازيمبي (الكونغو) ـ الترجي (تونس). التصنيف الثاني: الزمالك (مصر)- صن داونز (جنوب إفريقيا)- حوريا كوناكري (غينيا) - فيتا كلوب (الكونغو).

التصنيف الثالث: سيمبا (تنزانيا) - مولودية الجزائر (الجزائر)- بترو أتلتيكو (أنغولا)- الترجي(تونس).

التصنيف الرابع: كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا)- تونغيث (السنغال) - شباب بلوزداد (الجزائر) ـ الهلال (السوادن).