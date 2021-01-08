أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة أنها صرحت باستخدام اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد الذي تنتجه شركة "مودرنا" الأمريكية والذي أظهر نتائج مبشرة في مختلف مراحل اختباره.

وقبلت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية توصية لجنة الأدوية البشرية بشأن التصريح باستخدام لقاح "مودرنا" بعد أشهر من التجارب السريرية الدقيقة التي تضمنت عشرات الآلاف من الأشخاص وتحليلات مكثفة لمدى أمان وجودة وفعالية اللقاح، الذي يؤكد منتجوه أنه فعال بنسبة 94 بالمائة في منع الإصابة بـ"كوفيد-19" للأشخاص من مختلف المراحل العمرية بما فيهم المسنين، حسبما أفادت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية كانت بين أوائل الحكومات التي توقع اتفاقا مع "مودرنا" للحصول على ملايين الجرعات من لقاحها لاستخدامه، موضحة أن الحكومة اتفقت مع الشركة على شراء 10 ملايين جرعة أخرى تضاف إلى 7 ملايين اتُّفق على شرائها في وقت سابق، ليصل إجمالي ما تعاقدت بشأنه لندن مع الشركة الأمريكية إلى 17 مليون جرعة من اللقاح.

ووفقا لما هو متفق عليه بين الطرفين، ستبدأ "مودرنا" في إيصال اللقاح للمملكة المتحدة بدءا من الربيع المقبل، بمجرد أن تتمكن الشركة المدعومة من الحكومة الأمريكية من زيادة قدراتها الإنتاجية.