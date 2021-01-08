توج، اليوم الجمعة، الدولي الجزائري إسماعيل بناصر بجائزة أفضل لاعب مغاربي حسب استطلاع الآراء الذي أجرته صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وتفوق لاعب الميلان في التصويت الذي عرف مشاركة 200 ألف شخص على كل من المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي، والجزائري الآخر رياض محرز لاعب مانشستير سيتي.

ووصفت الصحيفة بن ناصر باللاعب الذي يملك مستقبلا واعدا يرشحه لأن يصبح أحد أفضل اللاعبين على المستوى العالمي، حيث انفجر صيف 2019 مع "الخضر" في نهائيات كأس إفريقيا بمصر، متحصلا على جائزة أحسن لاعب في الدورة التي توج بها أشبال بلماضي.

وأضافت "فرانس فوتبول" أن بن ناصر واصل تطوره الكبير بعد الانتقال إلى نادي ميلان مباشرة بعد نهائيات "الكان"، حيث أصبح تدريجيا من أعمدة هذا النادي التاريخي في وسط الميدان رفقة زميله الإيفواري فرانك كيسي، ما جعله محل أطماع عدة أندية أوروبية كباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وعرفت الجائزة منذ انطلاقتها قبل 7 سنوات سيطرة جزائرية بعدما توج بها سنة 2013 إسلام سليماني ثم ياسين براهيمي في 2014 يليهما رياض محرز سنتي 2015 و2016، قبل أن تنتقل الجائزة إلى المغرب سنة 2017 بتتويج مهدي بن عطية، ثم إلى تونس في 2018 بتتويج أنيس البدري، ليعود رياض محرز ويفوز بالجائزة للمرة الثالثة سنة 2019، قبل أن يخلفه مواطنه إسماعيل لناصر في 2020.