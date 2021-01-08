آخر أرقام كورونا في الجزائر

أخبار الوطن
8 يناير 2021 () - س.أ
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سجلت الجزائر 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ ظهور الجائحة في الجزائر أواخر شهر  فيفري من العام المنصرم إلى 101657 حالة، حسبما أفاد اليوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة تحري و متابعة الجائحة الدكنور جمال فورار.

و أضاف المصدر أن 6 وفيات تم تسجيلها خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في الجزائر جراء الفيروس إلى 2798 وفاة.

و أكد الدكتور فورار أن عدد المتعافين من فيروس كوفيد-19 بلغ 68802 حالة، بعد تعافي 213 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة،  فيما لا يزال 34 مريضا في العناية المركزة.

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