أجريت، اليوم الجمعة، ثلاثة مباريات في افتتاح الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عرفت ارتقاء جمعية عين مليلة للوصافة مؤقتا، فيما حقق نصر حسين داي أول فوز في البطولة.

وفي مقابلة احتضنها ملعب 20 بسكيكدة حققت الشبيبة المحلية فوزا مهما على حساب شبيبة الساورة بهدف لصفر سجله زيواش في الدقيقة 68.

هذه النتيجة سمحت لأبناء روسيكادا برفع رصيدهم إلى النقطة السابعة في المركز العاشر، فيما ضيع البشاريون فرصة الارتقاء أكثر إلى مقدمة الترتيب.

على ملعب الخروب، سجل شباب قسنطينة الهزيمة الثانية على التوالي بعد تلك المسجلة أمام مولودية الجزائر على ملعب 5 جويلية، وكانت هذه المرة ضد مفاجأة بداية الموسم جمعية عين مليلة بهدف لصفر جاء في الوقت بدل الضائع عن طريق حامية.

هذه الهزيمة ستزيد الضغط على مدرب السنافر عبد القادر عمراني الذي تعرض لعدة انتقادات مؤخرا، فيما تواصل جمعية عين مليلة انطلاقتها الرائعة هذا الموسم.

في ثالث لقاء، حقق نصر حسين داي أول فوز له في الموسم على حساب أولمبي الشلف، بهدف سي عمار في الدقيقة 58 على ملعب 20 أوت بالعاصمة.

النتائج:

الجمعة 8 يناير:

شباب قسنطينة - جمعية عين مليلة 0 - 1

نصر حسين داي - أولمبي الشلف 1 - 0

شبيبة سكيكدة - شبيبة الساورة 1 - 0

السبت 9 يناير 2021:

أولمبي المدية - وداد تلمسان

أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف

سريع غليزان - اتحاد بسكرة

اتحاد بلعباس - نجم مقرة

الاثنين 11 يناير 2021:

نادي بارادو - شباب بلوزداد

شبيبة القبائل - اتحاد الجزائر

مولودية الجزائر- مولودية وهران

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 16 6

2. جمعية عين مليلة 14 7

3. مولودية الجزائر 13 5

4. شبيبة الساورة 11 6

5. شباب بلوزداد 10 4

--. مولودية وهران 10 6

--. أولمبي الشلف 10 7

8. شبيبة القبائل 9 6

9. اتحاد بسكرة 8 6

10. أولمبي المدية 7 5

--. نادي بارادو 7 6

--. شبيبة سكيكدة 7 7

13. شباب قسنطينة 6 6

--. سريع غليزان 6 6

--. نصر حسين داي 6 7

16. اتحاد الجزائر 5 6

17. نجم مقرة 4 6

--. وداد تلمسان 4 6

19. أ. برج بوعريريج 2 6

--. اتحاد بلعباس 2 6.